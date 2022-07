A seleção nacional portuguesa de futebol de praia estreou-se com uma goleada na Liga Europeia, esta sexta-feira, ao vencer a Estónia por 8-1, no Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré.

No duelo da primeira jornada do grupo B da primeira etapa da Liga Europeia, a Estónia adiantou-se no marcador por Rauno Nommiko, no primeiro minuto de jogo. Foi o único golo da primeira parte.

Na segunda, Portugal conseguiu reagir no marcador, com três golos. Léo Martins (15m e 22m) e Bê Martins (17m) levaram o resultado para 3-1 ao final desse período e, no terceiro e último, a seleção lusa marcou por mais cinco ocasiões, por André Lourenço (25m e 26m), Léo Martins (28m) e Miguel Pintado (28m e 36m).

Portugal joga frente à seleção de França às 19 horas de sábado e, no domingo, ante a Suíça, pelas 19 horas. Em setembro, Portugal joga com a Polónia para encerrar a fase de grupos.

O outro grupo é composto por Espanha, Itália, Alemanha e Azerbaijão. Os vencedores dos grupos e os segundos classificados apuram-se para a final a quatro da Liga Europeia, agendada para setembro, em Alghero, Itália, carimbando também a presença nos Jogos Europeus de Futebol de Praia, que se realizam na Polónia.