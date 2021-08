A seleção portuguesa de futebol de praia iniciou da melhor forma a defesa do título mundial, ao vencer a congénere de Omã no encontro inaugurar do Grupo D do Campeonato do Mundo que está a decorrer em Moscovo.

Léo Martins inaugurou o marcador para a equipa de Mário Narciso aos 2 minutos. A seleção de Omã, 22.ª classificada do ranking mundial, bateu-se bem, chegou ao empate perto do final do primeiro período (Nooh Al Zadjali), mas Léo Martins bisou e conseguiu recolocar Portugal a vencer logo a seguir.

A entrada da equipa das quinas no segundo período foi péssima e em dois minutos o conjunto do Médio Oriente virou o marcador com um golo de Jalal Al Sinani e um autogolo de Fábio Costa, que viria a redimir-se pouco depois, assinando o 3-3.

Ainda no segundo tempo, Léo Martins chegou ao hat-trick e o guarda-redes Elinton Andrade fez o 5-3 final.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo D, com os mesmos três pontos do Senegal, que goleou o Uruguai por 6-1 e lidera o agrupamento, por ter melhor diferença de golos.

Na segunda jornada, Portugal vai defrontar o Senegal, no domingo, às 18h30.