O selecionador nacional feminino de futsal de Portugal, Luís Conceição, convocou 15 jogadoras para a segunda edição do Campeonato da Europa, que se disputa em Gondomar, no final de março, entre os dias 25 e 27.

Da lista anunciada esta segunda-feira, vai cair uma jogadora até 20 de março, para cumprir-se com o máximo de 14 jogadoras autorizado pela UEFA.

O Nun’Álvares, que no domingo fez história ao vencer a Taça da Liga feminina ao Benfica, é o clube mais representado, com seis atletas. O Benfica leva quatro, o Sporting, o Vermoim e a Novasemente um cada e o clube italiano Città di Falconara conta com duas atletas nas eleitas da equipa das quinas.

AS CONVOCADAS

Guarda-redes: Ana Catarina (SL Benfica), Maria Odete Rocha (Nun'Álvares), Marta Costa (SL Benfica)

Alas: Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Sara Ferreira (SL Benfica), Loira (Nun'Álvares), Taninha (Nun'Álvares), Carolina Pedreira (Sporting) e Carolina Rocha (Novasemente)

Universais: Ana Azevedo (Vermoim) e Fifó (Città de Falconara)

Fixo: Inês Fernandes (SL Benfica)

Pivot: Carla Vanessa (Nun'Álvares), Janice Silva (Città de Falconara)

Formato em questão devido ao conflito Ucrânia-Rússia

O formato da edição 2022, a segunda do Europeu, é o mesmo de 2019, em ‘Final Four’, com meias-finais e final. Portugal, vice-campeão europeu – foi derrotado há três anos na final pela Espanha – defronta a Rússia nas meias-finais e a Espanha mede forças com a Ucrânia, em jogos marcados para 25 de março. A final é dia 27, assim como o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Contudo, a competição pode ter ainda alterações designadas pela UEFA, devido ao conflito em solo ucraniano, após a invasão russa iniciada na última semana. Em nota oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mostra que está à espera de indicações da UEFA nesse sentido.

«Até novas indicações da UEFA [ndr: mantém-se o atual formato], podendo o conflito armado entre Rússia e Ucrânia motivar alterações na competição», refere a FPF.

A concentração da equipa de Portugal acontece já na próxima semana, a 6 de março, no Centro de Estágios de Rio Maior. Dia 16, a equipa segue para Vila Nova de Gaia, onde fica instalada até à fase final do Europeu.