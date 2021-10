Portugal vai defrontar Ucrânia, Países Baixos e o vencedor do play-off entre Sérvia e Bielorrússia no grupo A do Campeonato da Europa de futsal.



A seleção nacional, campeão da Europa e do Mundo, foi cabeça de série no sorteio juntamente com Espanha, Rússia e Cazaquistão.



A prova vai decorrer entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro em Amesterdão e Groningen, cidades dos Países Baixos.



Portugal sagrou-se campeão da Europa em 2018 na Eslovénia, tendo batido na final a Espanha.

A constituição de todos os grupos:



Grupo A: Portugal, Ucrânia, Países Baixos e Sérvia/Bielorrússia



Grupo B: Cazaquistão, Itália, Eslovénia e Finlândia



Grupo C: Rússia, Croácia, Polónia e Eslováquia



Grupo D: Espanha, Azerbaijão, Bósnia e Geórgia