Um dia depois do triunfo por «apenas» 3-1, Portugal corrigiu a finalização e cilindrou a Macedónia do Norte por 9-0 no último jogo de preparação para o campeonato da Europa.

Fábio Cecílio, Pany Varela e Miguel Ângelo, com dois golos cada, e Bruno Coelho, Zicky e o guarda-redes Edu construíram a vitória lusa, confirmando a superioridade da seleção campeã do mundo e da Europa.

Portugal inicia a defesa do título frente à Sérvia na próxima quarta-feira em jogo do Grupo A, no qual vai defrontar os anfitriões dos Países Baixos (23) e a Ucrania a 28 de janeiro.