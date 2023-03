A seleção feminina de futsal de Portugal goleou este domingo a Hungria, por 12-0, em Debrecen, terminando a terceira edição do Europeu no terceiro lugar.

Frente à seleção anfitriã da competição, um autogolo de Kota, aos dois minutos, deu vantagem a Portugal.

Depois, Carla Vanessa, de penálti, aos dez minutos, dobrou a diferença no marcador. Ainda na primeira parte, Sara Ferreira (13m) e Carla Vanessa (19m) aumentaram a diferença para 4-0 até ao intervalo.

Na segunda parte, Lídia Moreira fez o 5-0 (21m), um bis de Carol (25m e 26m) fez a contagem passar para os 7-0 e Fifó (30m), Janice (32m) e Pisko (35m) permitiram a Portugal chegar ao 11-0, antes de Carla Vanessa fazer o seu hat-trick e o 12.º e último golo das comandadas de Luís Conceição.

Portugal, que nas meias-finais perdeu com a bicampeã em título Espanha (2-3), terminou, apesar de no pódio, com a sua pior classificação de sempre, depois de ter sido vice-campeão nas duas primeiras edições (2019 e 2022).