A seleção portuguesa de futsal venceu a Venezuela por 2-1, no segundo jogo de preparação para o campeonato do Mundo, disputado em Rio Maior.

A equipa portuguesa, que ao intervalo empatava sem golos, adiantou-se aos 22 minutos, por Erick Mendonça, tendo Tomás Paçó, sete minutos depois (29m), ampliado a vantagem, que foi reduzida a um minuto do fim (39m), por Jésus Viamonte.

Jorge Braz apostou de início nos jovens Tomás Paçó, Afonso Jesus e Zicky, com o capitão Ricardinho, e a partida começou com Portugal a assumir o controlo e a desperdiçar oportunidades.

Até ao intervalo, as oportunidades sucederam-se, mas os golos estavam reservados para a segunda parte, em que a equipa portuguesa entrou novamente pressionante e desfez o empate logo aos 22 minutos. Erick Mendonça, numa boa jogada individual na ala direita, atirou ao canto inferior esquerdo da baliza, sem hipóteses para Carlos Sanz.

Pauleta tentou por duas vezes dilatar a vantagem, mas o segundo golo português chegou por intermédio de Tomás Paçó, que se estreou a marcar pela seleção nacional. Num momento em que o jogo estava repartido, Portugal recuperou bem defensivamente e, num lance de contra-ataque, Bruno Coelho assistiu o fixo do Sporting, que, ao segundo poste, rematou sem hipóteses para o guarda-redes contrário.

A seleção da Venezuela não baixou os braços e relançou a partida a um minuto do fim. Jésus Viamonte encerrou com êxito uma jogada de 5x4, para, a 17 segundos do fim, Alfredo Vidal obrigar Edu Sousa a uma excelente intervenção, que garantiu a vitória portuguesa.