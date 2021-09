Portugal defronta a Espanha na tarde desta segunda-feira, a partir das 15h30, em jogo a contar para os quartos de final do Mundial de futsal.

Depois de ter ultrapassado a fase de grupos com Marrocos, Tailândia e Ilhas Salomão, a equipa comandada por Jorge Braz ultrapassou a Sérvia nos oitavos de final e tem, pela frente, aquela que é uma das potências maiores do futsal: a Espanha foi campeã do mundo em 2000 e 2004 e finalista vencida em 2008 e 2012.

Siga, ao minuto, todas as emoções do jogo na Avia Group Solutions Arena, em Vilnius, na Lituânia.