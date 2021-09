A Seleção Nacional de futsal, que já tinha garantido um lugar nos oitavos de final do Mundial, assegurou este domingo o triunfo no Grupo C, ao empatar 3-3 com Marrocos, em Klaipeda, na Lituânia.

Depois do 4-1 à Tailândia e do 7-0 às Ilhas Salomão, Portugal alcançou o resultado que precisava para segurar o primeiro lugar, num jogo em que marcaram Fábio Cecílio, Tiago Brito e Bruno Coelho.

Nos oitavos de final, a Seleção Nacional - que esteve a vencer os marroquinos por 2-1, resultado ao intervalo, e 3-2, já na segunda parte - vai defrontar um terceiro classificados, dos grupos A, B ou F, num embate marcado para sexta-feira, em Kaunas.