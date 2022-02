Portugal perdeu este sábado na Roménia por 37-27 e atrasou-se na corrida do apuramento para o Mundial de Râguebi, que se realiza em 2023, em França. A Seleção Nacional saiu de Bucareste sem qualquer ponto conquistado, apesar de somar quatro ensaios, tantos quanto o rival.

A seleção portuguesa foi para o intervalo a vencer por 22-13, mas quebrou fisicamente nos últimos 20 minutos do encontro e consentiu a reviravolta no marcador, após jogar 10 minutos em inferioridade numérica, acabando mesmo por desperdiçar um ponto de bónus defensivo ao consentir um ensaio na bola de jogo.

Com este resultado, Portugal caiu para o quarto lugar da classificação do apuramento para o Campeonato do Mundo, com 16 pontos, atrás de Geórgia (31), Roménia (22) e Espanha (21), ficando obrigado a vencer os três últimos jogos e a esperar que romenos e espanhóis, que se defrontam na próxima jornada, percam pontos pelo caminho.