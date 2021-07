A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado nos Países Baixos por 61-28 e destacou-se no segundo lugar na corrida ao Mundial2023, graças ao ponto de bónus ofensivo conquistado numa tarde endiabrada de Rafaelle Storti, que assinou cinco ensaios.

Portugal soma agora dez pontos na corrida ao Mundial de 2023, mais um do que a Roménia, quando aos «lobos» falta apenas a deslocação à Rússia, no sábado, e aos romenos resta receber os Países Baixos, em novembro, num torneio em que a Geórgia já é virtual vencedora.

No desafio deste sábado, em Amesterdão, o selecionador Patrice Lagisquet ficou satisfeito com a qualidade e velocidade do jogo à mão português, mas terá tirado notas de algumas distrações defensivas que valeram ao adversário quatro ensaios e que, contra rivais de outro gabarito, podem custar bastante mais caro.

Talvez fruto de uma vantagem que foi quase sempre muito confortável durante todo o jogo, uma vez que aos 13 minutos a seleção já vencia por 21-0, com ensaios de Mike Tadjer (7m) e Rafelle Storti (11 e 13m).

Rodrigo Marta (43m) fez o quarto ensaio, que voltava a colocar os «lobos» na bonificação, apesar do primeiro dos quatro toques de meta dos holandeses (38m).

Marta (51 e 68m) viria a chegar ao hat-trick de ensaios, mas a tarde era de Rafaelle Storti, que com mais três toques de meta no segundo tempo (61, 78, 80m) completou a manita e foi decisivo para o triunfo português.

Com exceção do ensaio de Tadjer, após maul dinâmico, todos os ensaios resultaram da velocidade e qualidade do jogo à mão português, pelo qual Samuel Marques, que transformou oito dos nove ensaios enquanto esteve em campo, foi um dos principais responsáveis.

No geral, o desempenho dos «lobos» foi positivo e abre boas perspetivas para terminar a primeira volta do apuramento para o Mundial de França2023 em posição de apuramento, no segundo lugar, o que garante se voltar a somar bonificação ofensiva na difícil deslocação à Rússia.

A qualificação para o Mundial resultará do agregado de resultados do Europe Championship de 2021 e 2022.

Os dois primeiros classificados apuram-se diretamente, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem mundial, com seleções de outros continentes, que apura apenas uma equipa.