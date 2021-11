Portugal perdeu, esta terça-feira, por 7-4 com o Senegal, na ronda inaugral do Grupo A da Taça Internaciontal de futebol de praia, que decorre no Dubai, Emirados Árabes Unidos, até sábado.



A seleção nacional iniciou o segundo período com uma igualdade a três bolas, mas acabou por sofrer dois golos; um de cabeça após lançamento lateral e outro através de um remate de longe.

Portugal ainda reduziu para a diferença mínima no fecho do segundo período (5-4), mas foi infapaz de travar o ascendente da seleção africana que ainda marcou mais dois golos.

Tal como tinha acontecido no Mundial de 2021, disputado na Rússia, em agosto, Portugal voltou a perder com o Senegal (na altura por 5-3, na fase de grupos), que viria a terminar a competição, após eliminar o Brasil nos quartos, na quarta posição.

Portugal, que procura conquistar no Dubai a primeira Taça Intercontinental, após o segundo lugar em 2017, defronta na quarta-feira os Emirados Árabes Unidos (13h15) e encerra a fase de grupos na quinta-feira com a Espanha (13h15).

O Grupo B é composto por Rússia, Irão, Japão e Paraguai. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais, que se realizam na sexta-feira. A final da Taça Intercontinental está agendada para sábado.



FIHA DE JOGO

Taça Intercontinental

1.ª jornada - Grupo A

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Main Stadium

Árbitro: Lukasz Ostrowski (Polónia)

2.º Árbitro: Vladimir Tashkov (Bulgária)

3.º Árbitro: Turki Al Salehi (Omã)

Cronometrista: Ibrahim Al Raeesi (Emirados Árabes Unidos)



PORTUGAL 4-7 SENEGAL

(2-2 no 1.º P)

(4-5 no 2.º P)

(4-7 no 3.º P)

Portugal (cinco inicial): Elinton Andrade, André Lourenço, Rúben Brilhante, Léo Martins e Miguel Pintado

Jogaram ainda: Tiago Petrony, Bruno Torres (Cap.), Bernardo Lopes, Rodrigo Pinhal e Von

Castigado: Bê Martins

Indisponível: Jordan Santos

Treinador: Mário Narciso

Golos - 1.º Período: Miguel Pintado (1m) e Léo Martins (11m); 2.º Período: Bruno Torres (17m) e Rodrigo Pinhal (23m)

Disciplina: cartão amarelo a Rodrigo Pinhal (30m)

Senegal (cinco inicial): Al Seyni NDiaye (Cap.), Diatta, Seydina Thioub, Sylla e Raoul Mendy

Jogaram ainda: MBoup, Seydina Samb, Pape Mar Boye, Mandione Diagne, Mamour Diagne, Seydina e Issa Diagne

Treinador: Oumar Sylla

Golos: 1.º Período: Raoul Mendy (3m) e Sylla (4m); 2.º Período: Diatta (14m), Sylla (22m) e Diagne (22m); 3.º Período: Sylla (26m) e Mendy g.p (35m)

Disciplina: cartão amarelo a Samb (14m)