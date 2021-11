A seleção nacional de futebol de praia perdeu na tarde deste sábado ante o Senegal, por 7-4, no Dubai, terminando a Taça Intercontinental no quarto lugar.

No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, para o qual não contou com os lesionados Bê Martins, Léo Martins e Jordan Santos, Portugal até entrou a ganhar com um golo de André Lourenço (6m), mas Sylla (6m) e Al Seyni N’Diaye (8m) deram a volta ainda no primeiro período.

Na segunda parte do encontro, Miguel Pintado fez o 2-2 (13m), mas Madione (15m e 23m), Sylla (16m) e Diatta (19m) aumentaram as contas para o Senegal, tendo Elinton Andrade reduzido (23m).

No derradeiro período e com 3-6 no marcador, Portugal viu agravar a luta pela vitória com o 3-7 apontado por Madione (26m), tendo Bernardo Lopes fixado o resultado final, ao minuto 27.

A final, entre a Rússia e o Irão, ainda decorre: teve início às 15 horas.