O ciclista norte-americano Sepp Kuss, campeão da Vuelta em 2023, não vai alinhar na 111.ª edição da Volta a França, confirmou esta terça-feira a Visma-Lease a Bike, indicando que o atleta não recuperou totalmente da covid-19.

«Afinal, Sepp Kuss não vai alinhar na Volta a França. O norte-americano, vencedor da Volta a Espanha, não recuperou suficientemente por ter estado doente no Critério do Dauphiné. Kuss desistiu no penúltimo dia com ligeiros sintomas de covid. Depois de uma semana, parecia estar recuperado para correr o Tour, mas, nos últimos dias, a tendência crescente estagnou», refere a equipa neerlandesa, em comunicado.

A ausência de Kuss representa um novo sério revés para a Visma-Lease a Bike, que está a ter uma época para esquecer, entre quedas e doenças, depois de, no ano passado, ter-se tornado a primeira equipa a ganhar as três grandes Voltas na mesma época.

O norte-americano seria fundamental no apoio nas montanhas a Jonas Vingegaard, o bicampeão em título que vai regressar à competição no Tour depois de mais de dois meses de paragem devido a uma queda grave na Volta ao País Basco, sendo o seu estado de forma a ser uma incógnita.

«Obviamente, isto é muito difícil, em primeiro lugar para o Sepp. O seu contributo é sempre muito importante na equipa, mas claro que ele tem de estar completamente em forma. Infelizmente, concluímos juntos que não era o caso, depois da covid», notou o diretor desportivo Merijn Zeeman, em comunicado.

Kuss é substituído pelo neerlandês Bart Lemmen, que se vai estrear em grandes Voltas aos 28 anos, sendo que só é ciclista profissional há cerca de um ano.

A equipa da Visma-Lease a Bike fica completa com os belgas Wout van Aert (também ainda a regressar de lesão) e Tiesj Benoot, o norte-americano Matteo Jorgenson (um dos ciclistas sensação da temporada) o francês Christophe Laporte, o esloveno Jan Tratnik e o neerlandês Wilco Kelderman.

A 111.ª Volta a França arranca no sábado em Florença (Itália) e termina a 21 de julho, em Nice.