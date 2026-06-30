Serena Williams ainda sonhou, mas no regresso à competição em singulares femininos, aos 44 anos e quase quatro anos depois do fim de carreira, a norte-americana foi derrotada na primeira ronda de Wimbledon, pela australiana Maya Joint, em três sets, esta terça-feira.

Joint, número 87 do ranking mundial, de 20 anos, venceu Serena Williams pelos parciais de 3-6, 7-6 (8-6) e 3-6, em quase duas horas e meia.

No primeiro set, ninguém cedeu nos jogos de serviço até Maya Joint, a vencer por 4-3, ter conseguido o break para o 5-3, fechando depois o set no seu jogo de serviço.

O segundo set não começou bem para Serena, que perdeu o seu jogo de serviço inicial, mas conseguiu o break mais à frente, para o 3-3. Depois, cada uma perdeu os jogos de serviço seguintes até ao 4-4, até que ninguém mais cedeu e houve necessidade de um tie-break. Aí, Joint chegou a ter um match-point com 6-5 a favor, mas Serena não só evitou que se consumasse, como fez três pontos seguidos para fechar o set a seu favor.

No terceiro set, ninguém desperdiçou os primeiros jogos de serviço, mas Serena conseguiu quebrar o serviço da australiana para o 2-1, tendo esta respondido na mesma moeda para o 2-2, antes de disparar para a vitória, com mais três jogos a seu favor até ao 5-2, um deles no serviço de Serena.

Mas, para uma tenista que já não vencia desde janeiro em torneios do circuito WTA (foi em Adelaide, na Austrália) e que tem menos de metade da idade da campeã Serena Williams, fechar o triunfo não foi fácil. Com 5-3 a seu favor e novo match-point, Joint cometeu uma dupla falta. Porém, à terceira tentativa, não desperdiçou.

De recordar que Serena, que tinha jogado pela última vez na carreira no US Open, em setembro de 2022, já tinha voltado ao ativo este mês, mas em pares femininos, com a canadiana Victoria Mboko, no torneio de Queen’s, em Londres.