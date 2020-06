O Benfica anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o guarda-redes internacional espanhol Sergey Hernández para reforçar a equipa de andebol para a próxima temporada.

O andebolista, de 25 anos, jogou nas duas últimas temporadas nos espanhóis do BM Logroño La Rioja. «Estou muito feliz por fazer parte de um clube como o Benfica. Estou desejoso de poder voltar à normalidade dos treinos, de jogar novamente e ser capaz de lutar por títulos. Venho com muito entusiasmo para trabalhar e continuar a melhorar», afirmou o atleta que, na temporada 2018/19, destacou-se como o guarda-redes com mais defesas da liga espanhola.