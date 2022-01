O guarda-redes do Benfica, Sergey Hernández, está na lista final de 19 convocados da seleção de Espanha para o Europeu 2022 de andebol, confirmou este domingo a Real Federação Espanhola da modalidade (RFEB).

O guardião de 26 anos leva, atualmente, 27 internacionalizações por Espanha, tendo nove golos apontados.

Hernández figura num elenco que conta com cinco estreantes absolutos numa grande competição internacional: Ian Tarrafeta, Agustín Casado, Kauldi Odriozola, Chema Márquez e Iñaki Peciña. No caso de Hernández, é uma estreia absoluta, mas no que toca a Europeus.

Os comandados de Jordi Ribera vão procurar o terceiro título consecutivo para Espanha, que venceu as edições de 2018 e de 2020.

Espanha está no grupo E, com Suécia, República Checa e Bósnia.

Recorde-se que Portugal, que também participa na prova, integra o grupo B, com Islândia, Países Baixos e Hungria.

A prova disputa-se na Hungria e na Eslováquia, de 13 a 30 de janeiro.