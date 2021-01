O Sporting recebeu e venceu este sábado o Sporting Clube de Espinho por 3-1, em jogo da oitava jornada da Série dos Primeiros, do campeonato nacional de voleibol.

A equipa leonina venceu o primeiro set por 25-23, seguido de um parcial favorável aos tigres (21-25). Depois, o Sporting encetou o triunfo com o 25-23 no terceiro set e o 25-22 no quarto, para a sexta vitória seguida nesta fase, após duas derrotas a abrir, ante Benfica e Fonte do Bastardo.

No outro jogo do dia o Fonte Bastardo venceu o VC Viana por 3-0, com os parciais de 25-12, 25-19 e 25-14.

Com este resultado o Fonte Bastardo igualou o Benfica no topo da classificação.

A jornada prossegue com um Esmoriz-Benfica às 17h30 de domingo e termina só a 17 de fevereiro, com o Castêlo da Maia-Sp. Caldas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 7 jogos/18 pontos

2.º: Fonte do Bastardo, 7/18

2.º: Sporting, 8/17

4.º: Sp. Espinho, 8/12

5.º: Esmoriz, 7/12

6.º: VC Viana, 7/3

7.º: Castêlo da Maia, 7/3

8.º: Sp. Caldas, 5/1