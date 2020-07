Um dos diretores da equipa Ineos garantiu que a saída de Chris Froome da equipa de ciclismo não aconteceu por problemas internos na equipa. Servais Knaven nega que tenha havido uma disputa pela liderança no grupo com o jovem colombiano Egan Bernal, atual detentor da Volta a França.

«Nunca houve um problema interno, esse rumor teve sempre graça», disse Knaven, ao portal holandês NU.nl. O antigo ciclista holandês de 49 anos, que integra a estrutura da equipa britânica que tem os últimos dois vencedores do Tour, assegurou ainda que, para lá de Bernal, não houve qualquer disputa com o galês Geraint Thomas no mesmo sentido.

«É importante que seja claro: todas as perguntas sobre a sua saída [de Froome] estão resolvidas e isso é bom, já que poderemos concentrar-nos completamente na próxima Volta a França», comentou.

Froome vai deixar a Ineos no final da temporada, após terminar o contrato em dezembro, para rumar à Israel Start-Up Nation até ao final da carreira. A confirmação foi feita na quinta-feira pela equipa israelita, depois de a INEOS anunciar a saída do vencedor de quatro edições da Volta a França. Para Knaven, a perda de Froome, de 35 anos, não muda os planos da equipa para a próxima edição do Tour.

«A saída do Froome não mudará o seu papel. Não vejo nenhuma razão para que mude. Vai deixar-nos este ano, mas não há qualquer diferença», argumentou.