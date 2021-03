Shawn Bradley, ex-jogador dos Dallas Mavericks, ficou paraplégico após ter sido abalroado por um veículo quando passeava de bicicleta informou a sua antiga equipa.



O antigo poste circulava junto à sua casa em St. George, Utah, quando o acidente ocorreu. Em consequência, Bradley sofreu lesões graves na espinal medula e após oito semanas hospitalizado, confirmou-se o pior cenário.



«Com a sua esposa Carrie ao seu lado e apoiado por um fantástica equipa de especialista em reabilitação, Bradley está com bom espírito. Ele planeia alertar o público para a importância da segurança ao andar de bicicleta», refere a equipa norte-americana.



Bradley, de 48 anos, foi um dos jogadores mais altos da NBA (2,29m) e além dos Mavericks, jogou ainda nos Philadelphia 76ers e nos New Jersey Nets. Além das qualidades em court, o antigo poste dedicou-se a causas solidárias e foi uma das estrelas do filme «Space Jam».



Our thoughts are with Shawn and his family at this time. #MFFL pic.twitter.com/u42LcDRmQ1