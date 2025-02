Simona Halep anunciou o adeus ao ténis profissional.

«Tenho de ser sincera com o meu corpo. (...) Mesmo que a minha exibição não tenha sido boa, estou muito grata a todos os que estiveram aqui», afirmou a tenista romena após a ter sido derrotada pela italiana Lucia Bronzetti na primeira ronda do ATP de Cluj em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-1.

Halep, que teve um castigo por doping encurtado no ano passado de quatro anos para nove meses, nunca conseguiu aproximar-se do nível que lhe permitiu conquistar dois torneios do Grand Slam (Roland Garros em 2018 e Wimbledon em 2019), atingir a final do Open da Austrália em 2018 e fechar os anos de 2017 e 2018 na liderança do ranking WTA.

Halep retira-se do ténis profissional aos 33 anos, com 24 títulos de singlares e um na variante de pares.