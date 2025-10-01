Modalidades
Há 50 min
Ténis: Sinner vence Open da China e arrecada 21.º título
Tenista italiano bateu facilmente o novato Learner Tien
Tenista italiano bateu facilmente o novato Learner Tien
Mais um troféu para Jannik Sinner. O tenista italiano venceu durante esta madrugada o Open da China, em Pequim, ao bater na final o jovem norte-americano Learner Tien.
Num duelo fácil para o número dois do ranking ATP, Sinner venceu em dois parciais, num duplo 6-2. Isto acontece pouco tempo depois do líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, ter também ganho um troféu na Ásia - o Open de Tóquio.
Sinner ganhou, assim, o 21.º título da carreira, seguindo atrás de Alcaraz, que conta com 24. Sinner vai agora disputar o Masters de Xangai, ao contrário de Alcaraz, que abdicou desse torneio para descansar.
💪🏻🏆❤️ pic.twitter.com/uxs3nN7qTP— Jannik Sinner (@janniksin) October 1, 2025
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS