Morreu, aos 79 anos, o antigo jogador e comentador de snooker John Virgo. A confirmação do falecimento foi dada, «com muito pesar», pelo World Snooker Tour, numa publicação nas redes sociais.

Com quatro títulos conquistados ao longo da carreira, que se desenvolveu entre as décadas de 1970 e 1990, o inglês tornou-se numa figura popular no universo do snooker pelo seu talento e carisma.

Vencedor do UK Championship e semifinalista do Campeonato do Mundo em 1979, Virgo terminou a carreira de jogador em 1994, passando a assumir o papel de comentador.

Foi como divulgador da modalidade que ganhou maior notoriedade, tendo até cunhado a expressão «Where's the cue ball going?», qualquer coisa como «Para onde vai a bola branca?», em português.

Em 2023, John Virgo passou a integrar o Hall of Fame da World Snooker, tornando-se no 35.º atleta a receber essa distinção.