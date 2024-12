O galês Terry Griffiths, campeão mundial de snooker em 1979, morreu neste domingo, aos 77 anos, vítima de demência, anunciou a World Snooker.

O filho Wayne Griffiths também escreveu no Facebook que o pai morreu rodeado pela sua família e que tinha lutado contra a demência.

O galês foi uma das figuras mais reconhecidas do desporto britânico no final da década de 1970 e na década de 1980, sendo um dos 11 jogadores a conquistar a ‘tripla coroa’, vencendo ainda o Masters em 1980 e o Campeonato do Reino Unido em 1982.

Terry Griffiths retirou-se do snooker em 1997 após ter sido eliminado do Campeonato do Mundo na primeira ronda, tornando-se treinador de vários jogadores de topo como Mark Williams, o sete vezes campeão mundial, Stephen Hendry, Mark Allen e Ding Junhui.