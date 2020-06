Numa ação inserida no dia do voluntário organizada pelo Sporting, atletas, treinadores, dirigentes e funcionários do clube acompanharam, na noite de sexta-feira, o trabalho da Comunidade Vida e Paz, organização que ajuda pessoas em condição de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social.

Maria Serrano, vice-presidente do Conselho Directivo, foi uma das participantes, assim como os atletas Francisco Amiel (basquetebol), Cátia Azevedo (atletismo) e Maria Siderot (judo), o treinador Mário Miguel (futebol de praia) e alguns funcionários do clube.

«Representamos um clube com valores e estas iniciativas transportam-nos esses valores. Independentemente da condição, vamos encontrar e falar com pessoas que também nos têm muito para dar. (...) Este tipo de iniciativas faz-me ver o que realmente é importante. O desporto sempre foi e sempre será um veículo único para passar esses valores», contou Mário Miguel ao Jornal Sporting.

Cátia Azevedo também destacou o lado solidário da iniciativa. «Serve para pensarmos no que é realmente preciso para vivermos e sobrevivermos. Saímos daqui muito mais ricos. (...) O Sporting é um clube de família e família é isto mesmo: ajudarmos-nos uns aos outros com o que conseguirmos. Para mim, é uma honra representar o Sporting nesta causa», contou a atleta.