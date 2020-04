A Federação Portuguesa de Basquetebol publicou este sábado uma mensagem com jogadores de vários emblemas do primeiro escalão a expressarem a sua solidariedade para com o histórico Ovarense e com a cidade de Ovar que, como se sabe, passa por um momento muito difícil, numa cerca sanitária desde o passado dia 17 de março, imposta pela pandemia do novo coronavírus.

O histórico clube que está há mais tempo no primeiro escalão, além do cerco sanitário, pode ter o futuro ameaçado, uma vez que, como deu conta uma reportagem do Maisfutebol, mais de metade do orçamento da equipa vem de empresas locais que, nesta altura, estão asfixiadas pelas limitações impostas pela covid-19.

Na mensagem publicada pela FPB, sob o lema «somos todos da mesma equipa», vários jogadores de várias equipas, masculinas e femininas, procuram passar uma mensagem de «força» e o desejo de que a Ovarense volte a jogar em breve.

Veja o vídeo: