O sorteio da fase final do Euro 2022 de futsal vai realizar-se no próximo dia 18 de outubro, segunda-feira, no qual Portugal – atual detentor do título – vai ficar a conhecer os adversários na fase de grupos.

O sorteio realiza-se a partir das 18 horas locais (17 horas em Portugal Continental), nos Países Baixos – anfitriões da prova – na sede da Federação holandesa (KNVB), em Zeist. As 16 seleções que vão a sorteio vão ser divididos em quatro grupos de quatro nações cada.

Portugal está no pote 1 e já são conhecidas 15 das 16 seleções apuradas. Falta definir a última vaga, que vai sair do play-off entre Sérvia e Bielorrússia, disputado entre 14 e 17 de novembro. Bósnia, Finlândia, Geórgia e Eslováquia são estreantes na fase final.

POTE 1: Espanha, Rússia, PORTUGAL, Cazaquistão

POTE 2: Croácia, Azerbaijão, Sérvia/Bielorrússia, Itália

POTE 3: Ucrânia, Eslovénia, Bósnia, Polónia

POTE 4: Finlândia, Eslováquia, Geórgia, Países Baixos

Agora de quatro em quatro anos, este é o primeiro Europeu de futsal com 16 seleções, substituindo o torneio de dois em dois anos de 12 seleções que vigorou até 2018.

O Euro 2022 decorre de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, em Amesterdão e Groningen.