O Supremo Tribunal Administrativo castigou o Sporting com perda de quatro pontos, derrota por 3-0 e multa de 1020 euros, devido ao comportamento incorreto de um adepto dos verde e brancos, durante um jogo de futebol de praia, em 2017.

Segundo o acórdão, durante o encontro diante do Sp. Braga, o adepto leonino agrediu um dos árbitros com duas palmadas na cabeça, cuspiu-lhe e ameaçou-o de morte. O jogo foi interrompido, mas retomou minutos depois, após os agentes da Polícia Marítima terem controlado a situação. Já perto do final da partida, numa altura em que o Sporting perdia por 5-3, o mesmo adepto agrediu com um pontapé nas costas um jogador do Sp. Braga que estava sentado no banco de suplentes.

A equipa de arbitragem terminou de imediato o encontro, ainda antes do fim do tempo regulamentar.

O Supremo entendeu que apesar de o autor dos distúrbios não ter sido identificado, este pode ser qualificado de «sócio, adepto ou simpatizante» do Sporting e, assim, deu razão ao recurso interposto pela Federação Portuguesa de Futebol.