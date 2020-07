O internacional português Nílson Miguel é reforço para a equipa de futsal do Benfica na próxima temporada. O clube encarnado confirmou, esta quarta-feira, a contratação do jogador de 28 anos.

Nílson, que fez formação no Sporting e no Novos Talentos, representou o Sp. Braga/AAUM nas últimas sete temporadas, após ter iniciado o percurso de sénior no Portela.

Protagonista dos minhotos no passado recente, inclusive no percurso até à final do campeonato em 2016/2017, perdida para o Sporting, Nílson sagrou-se campeão europeu de seleções por Portugal, em 2018.