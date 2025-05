O Sp. Braga de Joel Rocha vai perder dois elementos experientes do plantel durante este verão. Segundo apurou o Maisfutebol, Fábio Cecílio e Ygor Mota já têm acertada a saída do clube.

No caso do internacional português, de 32 anos, o atleta emigra pela primeira vez. Fábio Cecílio tem já a saída encaminhada para o Riga, da Letónia, onde vai encontrar o treinador luso Tiago Polido. O emblemático Ricardinho esteve recentemente no clube.

Fábio Cecílio, internacional em 131 ocasiões, atuava pelo Sp. Braga há quatro temporadas mas na última foi menos utilizado. Em Braga completou 149 jogos e marcou 105 golos. Antes disso, Cecílio fez 249 jogos pelo Benfica entre 2015 e 2021.

No caso de Ygor Mota, o brasileiro cumpriu duas temporadas pelo Braga, completando 62 jogos. Tem a saída encaminhada para o KPRF Moscovo, onde vai encontrar alguns compatriotas.

Tanto Fábio Cecílio como Ygor Mota vão celebrar um contrato de dois anos de duração com os respetivos clubes. O Sp. Braga ficou em terceiro lugar na primeira fase do campeonato esta temporada, tendo ganho a Supertaça de Portugal em dezembro diante do Sporting (Ygor Mota marcou nesse jogo).