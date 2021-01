O Sporting recebeu e goleou o Eléctrico por 15-1 na manhã deste domingo, resultado que, a par do empate do Benfica em Braga (4-4), permite a lidera isolada aos leões ao fim de 15 jornadas.

No Pavilhão João Rocha, Cardinal fez cinco golos, Zicky e João Matos bisaram e Cavinato, Pauleta, Diogo Santos, Pany Varela e Rocha também marcaram um golo cada. Miguel Pegacha fez ainda um autogolo a favor dos leões e Rodriguinho apontou a equipa de Ponte de Sor.

Em Braga, o Sp. Braga/AAUM travou o Benfica, com um empate a quatro bolas, na segunda igualdade da equipa de Joel Rocha no campeonato.

Jacaré (9m) e Arthur (11m) colocaram o Benfica a vencer por dois golos, mas Bruno Cintra reduziu antes do descanso e a equipa comandada por Bruno Guimarães deu a volta com um autogolo de Afonso Jesus (24m) e o bis de Cintra (27m). Chishkala fez o 3-3 (34m), o Sp. Braga/AAUM ainda fez o 4-3 por Miguel Ângelo (35m), mas o Benfica evitou o desaire com o golo de Tayebi (37m).

Os desfechos permitem ao Sporting ser agora líder isolado, com 43 pontos, mais dois que o Benfica, que tem 41.

Além do Sporting, Leões de Porto Salvo, Viseu 2001 e Modicus também venceram. Houve quatro empates.

Resultados – 15.ª Jornada:

Sporting-Eléctrico, 15-1

Sp. Braga/AAUM-Benfica, 4-4

Quinta dos Lombos-Belenenses, 7-7

Fundão-Portimonense, 2-2

Futsal Azeméis-Candoso, 2-2

Modicus-Burinhosa, 6-4

Dínamo Sanjoanense-Viseu 20021, 1-5

Leões de Porto Salvo-Caxinas, 3-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 43

2.º: Benfica, 41

3.º: Modicus, 29

4.º: Viseu 2001, 27

5.º: Eléctrico, 26

6.º: Fundão, 25

7.º: Leões de Porto Salvo, 24

8.º: Portimonense, 22

9.º: Quinta dos Lombos, 20

10.º: Sp. Braga/AAUM, 18

11.º: Futsal Azeméis, 14

12.º: Candoso, 13

13.º: Caxinas, 12

14.º: Belenenses, 10

15.º: Burinhosa, 8

16.º: Dínamo Sanjoanense, 5