O Sporting foi ganhar ao reduto do Sporting de Espinho, nesta quarta-feira, em jogo da terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol (1-3).

A equipa de Alvalade venceu os dois primeiros «sets» (25-20 e 25-22), com o Espinho a reagir depois no terceiro «set» (25-20), para depois o Sporting confirmar o triunfo no quarto «set» (25-20).