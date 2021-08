O piloto Miguel Oliveira, da KTM, terminou os treinos livres desta sexta-feira na 15.ª posição. O português, que vai participar no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, a 11.ª prova da temporada, queixou-se de «problemas de tração» na KTM RC16.

O piloto luso conseguiu na sessão da manhã a sua melhor volta, quando o piso ainda estava seco, conseguindo uma volta em 1:24.347 minutos.

Na parte da tarde, uma trovoada deixou o circuito austríaco Red Bull Ring, em Spielberg, coberto de água, o que obrigou as equipas a montarem pneus intermédios. Os registos da manhã não foram melhorados, com Oliveira a terminar o dia a 1,520 segundos do francês Johann Zarco, da Ducati, que foi o mais rápido e estabeleceu um novo recorde no circuito austríaco, rodando em 1:22.827 minutos.

«A tarde não foi uma boa sessão, pois não conseguimos fazer nenhum trabalho conclusivo na afinação da mota. Com o piso molhado não conseguimos fazer nada. No final começou a secar, mas decidimos não desperdiçar um jogo de pneus para estar cinco segundos fora de ritmo», explicou Miguel Oliveira no final da sessão.

Apesar da chuva da tarde, o piloto de Almada revelou que a sessão da manhã também «foi difícil» porque não encontrou «tração para fazer a mota andar para a frente».

Miguel Oliveira chega ao GP da Áustria, a Spielberg, onde venceu pela primeira vez no Mundial de MotoGP em 2020, na sétima posição, com 85 pontos.