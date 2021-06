Uma segunda parte perfeita do Sporting - sim, perfeita - permitiu-lhe vencer o FC Porto por claros 6-3 e empatar a final do campeonato de hóquei em patins. Está tudo em aberto.



No Pavilhão João Rocha impôs-se a velha máxima das «duas partes distintas», desta vez na sua forma mais esdrúxula. Veja como foi aqui no DIRETO do Maisfutebol.



Ao intervalo, o FC Porto ganhava por 2-0 - golos de Gonçalo Alves e Reinaldo Garcia - e patinava uma superioridade inatacável. Mais sereno, mais organizado e temível nas transições. O Sporting jogava ansioso, queria fazer tudo depressa e cometia erros pouco vistos atrás.



O momento que desencadeou a recuperação do Sporting apareceu no início do segundo tempo. Gonçalo Alves viu o cartão azul, após falta sobre Pedro Gil, e o Sporting aproveitou os dois minutos em superioridade numérica para marcar o primeiro golo, pelo inesgotável Gonzalo «Nolito» Romero.



Daí para a frente, o desnorte do FC Porto foi total. Incompreensível. Não é fácil perceber o que se passou nas cabeças dos azuis e brancos, tal a miséria que foram mostrando em rinque. O Sporting agradeceu e marcou mais cinco golos.



Gonzalo Romero chegou ao «hat trick», o italiano Alessandro Verona bisou e Toni Pérez também marcou. O FC Porto só apareceu num penálti de Gonçalo Alves. Pouco para uma equipa com o nível que esta tem; inaceitável para quem leva o dragão ao peito.



Seguem-se dois jogos no Dragão Arena, a 13 e 20 de junho.



FICHA DE JOGO:



Pavilhão João Rocha, em Lisboa



SPORTING: Ângelo Girão; Telmo Pinto, Matias Platero, Pedro Gil e João Souto.



Suplentes: Gonzalo Romero (3), Alessandro Verona (2), Toni Pérez (1).

Não jogaram: Zé Diogo Macedo (GR) e Gonçalo Nunes



Treinador: Paulo Freitas



FC PORTO: Xavi Malián; Xavi Barroso, Reinaldo Garcia (1), Gonçalo Alves (2) e Rafa.



Suplentes: Ezequiel Mena, Giulio Cocco e Carlo Di Benedetto.

Não jogaram: Tiago Rodrigues (GR) e Zé Miguel Gonçalves



Treinador: Guillem Cabestany



Ao intervalo: 0-2