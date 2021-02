A equipa de hóquei patins do Benfica foi surpreendida este domingo na visita ao Sporting Tomar com uma derrota por 5-2, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional, e, com o quatro desaire da temporada, já está a dez pontos do líder Óquei de Barcelos, embora tenha ainda dois jogos em atraso por disputar.

A equipa da casa entrou melhor e chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Filipe Almeida, dobrando a vantagem já no segundo tempo, com golo de Ivo Silva. O Benfica só conseguiu reduzir a diferença a quatro minutos do final, por Lucas Ordoñez, mas a equipa de Tomar marcou mais dois golos de rajada, ambos de livre direto.

A equipa da casa ainda fez o 5-1, por Anderson Silva, e Valter Neves reduziu para 5-2 no último lance do jogo.

O Benfica segue, assim, no quarto lugar, a dez pontos do líder Óquei de Barcelos que, nesta ronda, também perdeu pontos no embate com o FC Porto. O Sporting Tomar, por seu lado, sobe ao quinto lugar, com os mesmos pontos do que a Oliveirense.