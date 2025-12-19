17 jogos, 17 vitórias e liderança incontestável.

O Sporting venceu na visita ao Benfica por 37-29, no dérbi de acerto de calendário da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol, esta sexta-feira, continuando a caminhada vitoriosa na prova, à procura do terceiro título consecutivo.

No último jogo de ambas as equipas em 2025, antes da paragem no campeonato devido ao Europeu de andebol que se disputa de 15 de janeiro a 1 de fevereiro, o Sporting conseguiu desde cedo cavar diferenças no marcador. Isto apesar de o Benfica ter feito o 1-0 e depois o 2-1.

Na sequência, os leões fizeram quatro golos seguidos, ficaram a vencer (2-5) e não mais perderam a liderança do marcador. Aos dez minutos, venciam por cinco golos de diferença (6-11) e, logo depois, o treinador Jota González pediu time-out, colocando a equipa, com frequência, num 7x6 ofensivo, sem guarda-redes na baliza.

É verdade que, aos poucos, a estratégia foi dando golos, mas o Sporting continuava extremamente eficaz no ataque e com André Kristensen em evidência na baliza. Esta combinação permitiu aos leões terem duas vantagens de oito golos (9-17 e 10-18), antes de o Benfica fazer uma boa recuperação em cima do intervalo, que chegou com o 16-21 no marcador. Nuns 30 minutos interessantes na competitividade, pela negativa houve a lesão de Gabriel Cavalcanti, aparentemente num tornozelo.

Na segunda parte, o Sporting entrou a marcar e até chegou a sete golos de vantagem aos 35 minutos (18-25), mas os encarnados conseguiram responder bem, entre alguma desaceleração ofensiva dos leões, várias defesas de Rangel da Rosa e ataques concretizados.

Com um parcial de 4-1, o Benfica reduziu para 22-26 aos 39 minutos e só não encurtou a desvantagem para três golos (o que não se viu mais desde o 6-9) porque Kristensen defendeu dois ataques, antes de o treinador Ricardo Costa pedir time-out e de Francisco Costa, num livre de sete metros, fazer o 22-27 e acabar com uma seca de quase sete minutos sem marcar dos visitantes.

Nos últimos 15 minutos, os leões conseguiram gerir diferenças e nunca tiveram uma vantagem inferior a quatro golos, acabando por acentuar ainda mais diferenças nos minutos finais, quando o Benfica teve duas exclusões em simultâneo. No último minuto, registou-se mesmo uma diferença máxima de nove golos, antes de o Benfica fechar as contas com o 29.º golo.

Francisco Costa, com 11 golos, foi o melhor marcador do jogo, marcado pelo regresso, no Benfica, de Mikita Vailupau, o segundo melhor marcador das águias, com seis golos, atrás de Ander Izquierdo, com sete. No Sporting, atrás dos 11 golos de Kiko Costa, destaque para os sete de Natán Suárez.

Com esta vitória, os leões aumentam a vantagem na liderança, tendo agora 51 pontos e só vitórias em 17 jogos. Os verde e brancos têm mais seis do que FC Porto e Benfica, ambos com 45.

Ficha de jogo: Jogo no Pavilhão n.º 2 da Luz.

Ao intervalo: 16-21.

BENFICA: Rangel Rosa (gr), Gustavo Capdeville (gr); Gabriel Cavalcanti, Miguel Mendes, Stiven Valencia (1), Pau Oliveras (1), Belone Moreira (1), Miguel Bernardino, Fábio Silva (2), Alexis Borges (4), Ismael El-Korchi (2), Ander Izquierdo (7), Gustavo Sousa (1), Mikita Vailupau (6), Reinier Taboada (4), Javi Rodríguez. Treinador: Jota González.

SPORTING: Andre Kristensen (gr), Mohamed Aly (gr); Edy Silva (1), Emil Berlin, Carlos Álvarez (3), Francisco Costa (11), Natán Suárez (7), Jan Gurri (1), Pedro Martínez, Salvador Salvador (5), Orri Thorkelsson (2), Mamadou Gassama (2), Diogo Branquinho (1), Christian Moga, Martim Costa (4), Víctor Romero. Treinador: Ricardo Costa.