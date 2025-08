O internacional português Pedro Portela terminou a sua segunda passagem pelo andebol do Sporting e 13 anos de ligação ao clube. A saída foi confirmada pelos leões, na tarde desta segunda-feira.

Pedro Portela, ponta direita de 35 anos, representou os verde e brancos de 2007 a 2018 e de 2023 a 2025.

Pelo meio, jogou cinco épocas em França, duas deles no HBC Nantes (2021 a 2023) e três no Tremblay HB (de 2018 a 2021). Fez formação no Académico de Leiria, onde fez a transição para sénior antes da mudança para o Sporting.

Pelo Sporting, Portela conquistou 14 títulos: quatro campeonatos, cinco vezes a Taça de Portugal, três vezes a Supertaça e duas a Taça Challenge.