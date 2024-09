O Sporting entrou na Liga dos Campeões de andebol com uma vitória caseira por 34-29, no Pavilhão João Rocha, na noite desta quarta-feira, em jogo da 1.ª jornada do Grupo A da competição.

Frente ao atual campeão polaco, que vinha do triunfo na Supertaça polaca ante o KS Kielce no passado sábado (27-23), os leões entraram a marcar e assumiram o comando do resultado desde cedo, ficando apenas em situação de empate em duas ocasiões, ao 1-1 e ao 9-9.

Depois desta última igualdade, os leões cavaram a diferença máxima dos primeiros 30 minutos, com cinco golos sem resposta até ao 14-9. Ao intervalo, a equipa treinada por Ricardo Costa vencia por 17-14.

Na segunda parte, o Sporting manteve sempre a liderança do marcador, com vantagens entre três e sete golos, tendo alcançado um parcial de 17-15 nos segundos 30 minutos, para o 34-29 final no marcador.

Martim Costa, com dez golos, foi o melhor marcador do Sporting e do jogo. Destaque ainda para os seis golos de Francisco Costa e para os cinco de Mamadou Gassama. Na equipa treinada por Xavier Sabate Caviedes, o melhor marcador foi Michael Daszek, com sete golos.

Nota, na baliza do Sporting, para várias defesas importantes do guarda-redes Mohamed Aly, que defendeu sete bolas em 28 tentativas, com uma percentagem de sucesso de 25 por cento.

No outro jogo da noite no grupo A, o Paris Saint-Germain (França) recebeu e venceu o HC Eurofarm Pelister (Macedónia do Norte), por 31-29.

Na quinta-feira, a jornada inaugural do grupo A encerra com o Dínamo Bucareste-Fredericia (17h45) e com o Fuchse Berlin-Veszprém (19h45).