À semelhança do futebol, o andebol do Sporting começa a olhar para o mercado sueco. William Höghielm é o mais recente reforço da equipa leonina, conforme anunciado nesta sexta-feira.

O pivô, de 24 anos, jogava pelo HBC Nantes, na época passada. Foi a única fora do país de origem, onde representou o Redbergslids IK e o Torslanda, da sua terra-natal.

«Estou muito contente, o Sporting CP é sempre um objectivo para qualquer jogador. Tem uma grande atmosfera e é muito profissional. Estou verdadeiramente feliz por estar aqui», começou por dizer o andebolista aos meios de comunicação leoninos, referindo também que já viu alguns jogos no Pavilhão João Rocha, deixando elogios ao ambiente criado.

Höghielm explicou o que pode trazer à equipa: «Sou, essencialmente, um pivô móvel, não tão alto quanto outros, mas sou forte e muito rápido ofensivamente. Na defesa também contribuo para que seja mais sólida.»

Também Carlos Carneiro, coordenador do Sporting para esta modalidade, justificou a contratação: «O William já estava referenciado há algum tempo e no ano passado já tinha havido a possibilidade de poder vir, mas acabou por não acontecer. Foi para o HBC Nantes, uma equipa de Liga dos Campeões. É um jogador de quem temos muito boas referências, não só a nível técnico, mas também humano. Enquadra-se muito bem naquilo que é o nosso perfil de jogador e, desportivamente, vem acrescentar ainda mais poder ofensivo porque é um jogador com muita ‘escola’», disse Carneiro.