O norueguês Espen Vag é reforço da equipa de andebol do Sporting, confirmou esta quarta-feira o clube português.

O pivô, internacional pela seleção da Noruega, tem 28 anos e 1.94 metros.

Espen Vag, que fez carreira no Drammen HK, da Noruega, assinou contrato com os leões e vai representar pela primeira vez um clube fora do seu país natal. Vai ficar com o número 14 na camisola.

Francisco Costa nomeado para melhor jovem do mundo

O Sporting, que volta a jogar no sábado, para a nona jornada, com a visita ao ABC, em Braga, viu ainda esta semana Francisco Costa, de 17 anos, nomeado para melhor jogador jovem do mundo. O lateral surge na lista do Handball-Planet.com.

Kiko Costa concorre, na sua posição, com Zoran Ilic (Hungria, Veszprém KC), Mads Hoxer Hangaard (Dinamarca, Aalborg Håndbold) e Emil Wernsdorf Madsen (Dinamarca, GOG). No total, há 28 nomeados, quatro por posição.