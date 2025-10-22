O Sporting esteve quase desde o início do jogo até ao minuto 40 sem comandar o marcador, mas um grande terço final de jogo permitiu à equipa treinada por Ricardo Costa vencer o Kolstad, em Trondheim, na Noruega, por 34-30, em jogo da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Sem Martim Costa (herói do último jogo europeu ante o Veszprém), até foi a equipa portuguesa a inaugurar o marcador em solo norueguês, mas o Kolstad deu a volta para 2-1. A formação da casa ainda se deixou empatar algumas vezes, mas nos minutos finais da primeira parte conseguiu cavar diferenças e foi para o intervalo com a maior margem registada ao fim dos primeiros 30 minutos, de quatro golos: 19-15 (já depois do 16-12 e do 18-14).

Os verde e brancos entraram a marcar na segunda parte e conseguiram, com um parcial de 6-1 nos primeiros dez minutos, assumir o comando do marcador. Ao minuto 40, o Sporting liderava por 21-20 e só se deixou depois empatar a 21 e a 22 golos.

Com o passar do tempo e graças a uma melhor prestação defensiva e também ofensiva, o Sporting foi aumentando a diferença e fechou o triunfo com uma diferença de quatro golos. Chegou a ser de cinco, mas assentou no 34-30, graças a um parcial favorável de 19-11 nos últimos 30 minutos.

Esta é a segunda vitória seguida do Sporting, depois de ter ganho ao Veszprém, na passada quinta-feira. Os leões igualam o segundo classificado, o Aalborg, com oito pontos, menos dois do que o Fuchse Berlin, líder com dez. Nantes e Veszprém têm seis cada, Kielce e Kolstad dois e o Dínamo Bucareste ainda não pontuou. De recordar que os dois primeiros classificados se apuram diretamente para os quartos de final e quem ficar entre o terceiro e o sexto acede a um play-off de apuramento para os quartos.

Leões e noruegueses têm, para já, um jogo a mais. A jornada só fica concluída com o Nantes-Aalborg ainda esta noite (19h45) e, na quinta-feira, com o Veszprém-Fuchse Berlin e o Dínamo Bucareste-Kielce, ambos às 17h45.