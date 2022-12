Sem Kiko Costa nem Leo Maciel, e quase em ritmo de treino, o Sporting perdeu com o Granollers no jogo de atribuição do terceiro lugar da primeira edição da Supertaça Ibérica, no desempate nos livres de sete metros (4-2), depois de um empate a 36-36.

Os leões deixaram-se perder num jogo em que os vice-campeões espanhóis só estiveram a vencer por 1-0 e 2-1, e no qual o Sporting chegou a ter uma vantagem de oito golos (23-15).

Mesmo sem duas das principais figuras do jogo com o Barcelona terem dado o seu contributo, a equipa portuguesa chegou rapidamente a uma vantagem confortável, parecia ter o jogo totalmente controlado.

Várias vezes se ouviu do banco o assobio do treinador leonino para os jogadores pararem ataques rápidos, de forma a «treinarem» o ataque organizado.

Contudo, as várias mudanças que Ricardo Costa promoveu na equipa, sobretudo nos últimos 15 minutos, permitiram ao Granollers reentrar na discussão do resultado nos últimos cinco minutos.

Os espanhóis chegaram ao empate a menos de três minutos do final (36-36), dispuseram da última bola para atacar e poder vencer a partida.

Isso não aconteceu logo. Mas nos livres de sete metros, os quatro jogadores espanhóis marcaram, enquanto Kiko Costa - que não jogara durante a partida – e Mocquais falharam para os leões e lançaram a celebração dos jogadores do Granollers.

A partida deu ainda para estrear o novo guarda-redes, o norueguês Andrè Kristensen, que chegou a meio da semana para substituir Manuel Gaspar, foi titular e jogou os 60 minutos, conseguindo sete defesas.

Com este resultado, o Sporting termina a primeira edição da Supertaça Ibérica no quarto lugar.