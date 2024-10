O Sporting foi derrotado pela primeira vez nesta edição da Liga dos Campeões de andebol. Os leões perderam na deslocação a Bucareste por 33-29, diante do Dínamo, nesta quarta-feira, na sexta jornada do Grupo A.

Apesar de estar a vencer por 15-13 ao intervalo, o Sporting acabou por ser ultrapassado pelo adversário, com o conjunto romeno a terminar o encontro com uma vantagem de quatro pontos, o suficiente para conseguir o triunfo.

Os campeões nacionais entraram em jogo com André Kristensen, Kiko Costa, Mamadou Gassama, Edy Silva, Salvador Salvador, Jan Gurri e Orri Porkelsson. O último atleta foi o melhor marcador do lado dos leões, com seis golos.

Nota final para a presença do antigo futebolista Marius Niculae no pavilhão da equipa romena, segundo deu conta o site oficial do Sporting.

Ainda assim, o Sporting continua líder do grupo, mesmo que de forma provisória, enquanto aguarda pelo fim da jornada, na quinta-feira. O próximo adversário nesta competição é o Paris Saint-Germain, em França.