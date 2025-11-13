O Sporting perdeu na receção ao Fuchse Berlin, por 38-37, na noite desta quinta-feira, em jogo da sétima jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

A equipa alemã abriu o marcador e os leões responderam sempre aos golos sofridos até ao 4-4. Depois, o Sporting, com Martim e Francisco Costa inspirados com um par de grandes golos, assumiu a vantagem no marcador.

Os leões chegaram a ter uma vantagem de três golos, com o 9-6, mas o Fuchse Berlin conseguiu recuperar aos poucos e chegou ao 12-12 aos 18 minutos. Ainda sofreu o 13-12, mas depois virou o jogo a seu favor e, com um golo a dois segundos do intervalo, garantiu a vantagem mínima ao final dos primeiros 30 minutos.

A abrir a segunda parte, os visitantes marcaram dois golos (19-22) e conseguiram manter sempre o comando do marcador. A vantagem chegou a ser de quatro golos, com o 22-26 e o 23-27 ainda antes do minuto 40, chegando-se a este com o 24-28.

O Sporting, porém, foi resiliente e lutou sempre até ao fim, chegando à desvantagem mínima nos minutos finais, com o 35-36 e o 36-37, resultado registado à entrada para o último minuto. Depois, o Fuchse fez o 38.º golo e o Sporting, já só com 20 segundos para marcar, fechou o resultado com o seu 37.º golo.