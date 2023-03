O Sporting renovou contrato com o francês Étienne Mocquais, anunciou esta segunda-feira o clube verde e branco.

O ponta-esquerda gaulês de 27 anos cumpre a primeira época no Sporting, levando nesta altura 33 jogos realizados pelo emblema leonino.

Campeão do mundo sub-21 por França em 2015, Étienne chegou aos leões proveniente do Tremblay e, em França, também já tinha representado o US Créteil e o Pontault.