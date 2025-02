O Sporting recebeu e venceu o Fredericia esta quarta-feira, por 32-29, na 13.ª e penúltima jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol, mantendo firmes as hipóteses de apuramento direto para os quartos de final, através do segundo lugar.

Os leões conseguiram superar uma primeira parte difícil, num jogo em que os dinamarqueses abriram o marcador e só não estiveram em condição de vantagem já bem perto do intervalo, quando o Sporting conseguiu o empate a 15 golos. O Fredericia chegou mesmo a estar duas vezes com cinco golos de vantagem, aos 5-10 e aos 6-11.

Ao intervalo, o Fredericia vencia por um golo de vantagem (15-16), mas o Sporting entrou em grande na segunda parte, com quatro golos sem resposta, para o 19-16 no marcador e uma vantagem que não mais fugiu até final. Nos segundos 30 minutos, os leões conseguiram um parcial de 17-13.

Na classificação, o Sporting ascende, à condição, ao 2.º lugar, agora com 17 pontos, mais um do que o PSG, que tem 15 pontos e menos um jogo. Os franceses recebem o Veszprém, líder e já apurado para os quartos de final, na quinta-feira, dia que tem ainda um Fuchse Berlin-Eurofarm Pelister. Esta quarta-feira, o Wisla Plock venceu fora o Dínamo Bucareste (26-27).

A última jornada, a 6 de março, vai ter os jogos Wisla Plock-Sporting, Veszprém-Fuchse, Eurofarm-PSG e Fredericia-Dínamo Bucareste.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Veszprém, 22 pontos (menos um jogo)

2.º: Sporting, 17

3.º: PSG, 16 (menos um jogo)

4.º: Fuchse Berlin, 14 (menos um jogo)

5.º: Wisla Plock, 10

6.º: Dínamo Bucareste, 10

7.º: Eurofarm Pelister, 8 (menos um jogo)

8.º: Fredericia HK, 3