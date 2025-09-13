O Sporting venceu o Benfica de forma contundente no primeiro dérbi da época para o campeonato nacional de andebol.

Depois de um início de jogo com algum equilíbrio, os leões dispararam no marcador por volta dos dez minutos e impuseram-se, como tem sido hábito, frente ao rival lisboeta.

O FILME DO DÉRBI DE ANDEBOL

Ao intervalo, o conjunto de Ricardo Costa já vencia por 20-13, uma vantagem que foi consolidada na etapa complementar.

Mais compactos e menos erráticos, os campeões nacionais venceram por 42-32, somando a segunda vitória em duas jornadas do campeonato. As águias, depois de uma vitória sobre o Belenenses a abrir a prova, perdem pela primeira vez.