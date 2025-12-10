O Sporting venceu o FC Porto por 36-32 na noite desta quarta-feira, no Dragão Arena, reforçando a liderança do principal campeonato de andebol, só com vitórias (14).

No clássico da 15.ª jornada, os leões abriram o marcador e nunca estiveram em desvantagem, chegando ao intervalo a vencer por uma diferença de quatro golos (15-19).

Na segunda parte, a equipa treinada por Ricardo Costa foi alargando a vantagem e chegou a ter oito golos a mais (17-25, 18-26, 19-27). O FC Porto, treinado por Magnus Andersson, foi encurtando aos poucos a desvantagem, mas os verde e brancos geriram e não viram a vitória ameaçada, ficando o êxito confirmado com um parcial de 17-17 nos 30 minutos finais.

Kiko Costa, com 12 golos, foi o melhor marcador do jogo. O irmão, Martim, também se destacou na equipa do Sporting, com oito golos, os mesmos de Rui Silva, do FC Porto.

Na classificação, o Sporting é líder com 42 pontos em 14 jogos. O FC Porto é segundo classificado com 39, mas mais um jogo. Segue-se o Benfica, no terceiro lugar, com 38 pontos e o mesmo número de jogos dos leões.