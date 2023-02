O Sporting voltou a conseguir, este domingo, a «dobradinha» no Nacional de clubes de atletismo em pista coberta, reconquistando o título masculino, um ano depois, e o feminino, pela 13.ª vez consecutiva.

Na Expocentro, em Pombal, o Sporting arrebatou o 19.º triunfo no masculino ao Benfica, que venceu no ano passado, depois de um ano de ausência da competição. Os leões somaram 97 pontos, mais meio ponto do que os encarnados, detentores de 11 títulos.

Após a igualdade (45-45) na primeira jornada, no sábado, os reforços Andrii Protsenko e Roman Kokoshko foram fulcrais para o triunfo do Sporting, arrebatando a pontuação máxima (oito) no salto em altura e no lançamento do peso, respetivamente, tal como Nuno Pereira, nos 3 mil metros.

O Benfica somou quatro vitórias esperadas. Uma delas foi no triplo salto, pelo campeão olímpico e do mundo Pedro Pichardo que, na inauguração da temporada, conseguiu 17,12 metros na primeira tentativa. Nos 60 metros barreiras venceu o cubano Rober Iribarne. Houve ainda êxitos na estafeta 4x400 e também nos 800 metros, nesta prova por José Carlos Pinto.

A diferença tangencial ficou a dever-se ao terceiro lugar de Gerson Baldé no salto em altura, com 2,05 metros, a 12 centímetros de Protsenko, conseguindo apenas 5,5 pontos para os encarnados.

No feminino, o 28.º título nacional do dominador Sporting – Benfica só venceu uma vez e o FC Porto outra – foi apertado, muito por causa da inscrição tardia da leoa Rita Figueiredo nos 3 mil metros, que deixou o clube verde e branco sem representante na distância e sem qualquer ponto. O Benfica, que chegou à segunda e última jornada com 4,5 pontos de atraso, tentou aproveitar, mas Dulce Félix não foi além do segundo lugar, falhando a pontuação máxima, conseguida por Joana Soares, do ACD Jardim da Serra.

De resto, o Sporting fez o pleno, com as previsíveis vitórias de Patrícia Mamona no triplo salto, Marta Onofre no salto com vara e Olímpia Barbosa nos 60 metros barreiras, triunfando ainda nos 800 metros por Patrícia Silva e na estafeta 4x400 metros.

Nas contas finais, o Sporting somou 93 pontos nas 13 provas femininas, deixando o Benfica a 2,5. Os madeirenses do ACD Jardim da Serra, depois dos segundos lugares no feminino em 2021 e 2022, anos em que o Benfica não compareceu nesta competição, assumiram o último lugar do pódio nos dois setores.

Classificação final:

- I Divisão (Masculinos):

1. Sporting, 97 pontos.

2. Benfica, 96,5.

3. ACD Jardim da Serra, 59,5.

- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 93 pontos.

2. Benfica, 90,5.

3. ACD Jardim da Serra, 60.

Segundo dia:

- Masculinos:

Salto em altura: Andrii Protsenko (Sporting), 2,17 metros.

800 metros: José Carlos Pinto (Benfica), 01.49,10 minutos.

Lançamento do peso: Roman Kokoshko (Sporting), 21,66 metros.

Triplo salto: Pedro Pichardo (Benfica), 17,12 metros.

3.000 metros: Nuno Pereira (Sporting), 08.08,11 minutos.

60 metros barreiras: Roger Iribarne (Benfica), 07,83 segundos.

4x400 metros: Benfica, 03.12,95 minutos.

- Femininos:

Triplo salto: Patrícia Mamona (Sporting), 14,41 metros.

Salto com vara: Marta Onofre (Sporting), 3,90 metros

800 metros: Patrícia Silva (Sporting), 02.09,70 segundos.

3.000 metros: Joana Soares (ACD Jardim da Serra), 09.37,45 minutos.

60 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 08,35 segundos.

4x400 metros: Sporting, 03.46,33 minutos.

- II Divisão (Masculinos):

1. ADR Água de Pena, 67 pontos.

2. ACR Senhora do Desterro, 67.

3. Grecas, 65.

4. AC Póvoa, 65.

- II Divisão (Femininos):

1. ADR Água de Pena, 76 pontos.

2. Grecas, 75.

3. JOMA, 66.