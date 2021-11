O FC Porto perdeu esta quarta-feira na receção ao Legia Varsóvia, por 82-81, falhando o apuramento para a próxima fase da Taça da Europa de basquetebol.

Na sexta e última jornada da primeira fase de grupos, os azuis e brancos perderam no prolongamento ante os polacos, líderes e vencedores do grupo H. Quem beneficiou para seguir em frente foi a equipa romena do Oradea, que também precisou de prolongamento, mas venceu os húngaros do Szolnok, por 78-70.

Com este resultado, os dragões ficam no terceiro posto, com oito pontos, menos um do que o Oradea, e não seguem para a segunda fase de grupos, cujo arranque está marcado para 8 de dezembro.

Caso se apurassem, os portistas iam integrar o grupo K, onde já estão tanto o Sporting como o Benfica, o que garantiria, na prática, a passagem de pelo menos um emblema português aos quartos de final, dado que avançam os dois melhores de cada grupo de quatro.

Já apurados antes: Sporting fecha com derrota, Benfica com vitória

O Sporting e o Benfica, que já tinham acesso garantido à próxima fase, tiveram desfechos distintos na primeira fase de grupos da Taça da Europa.

No grupo F, onde já tinha o primeiro lugar assegurado, o Sporting perdeu com os gregos do Ionikos, por 93-79, em Atenas.

Os verde e brancos fecharam a fase de grupos no primeiro posto do agrupamento F, com dez pontos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas. O Ionikos ascendeu ao segundo posto, com nove pontos, seguido pelos belgas do Giants Antuérpia (oito pontos) e do Belfius Mons-Hainaut (seis pontos), que ficaram arredados da segunda fase da competição.

No último jogo das equipas portuguesas do dia, o Benfica venceu na receção aos checos do Opava, por 86-84, garantindo o primeiro lugar do grupo C, ao fim de seis jornadas.

Os encarnados vencem o grupo, com 11 pontos, mais um dos que os russos do Parma-Parimatch, segundos e também apurados. O Opava acabou com sete, em último, atrás do Den Bosch, com oito.